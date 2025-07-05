ماركوس ليوناردو، المهاجم البرازيلي الشاب، خطف الأضواء خلال بطولة كأس العالم للأندية الأخيرة بعد أن تمكن من أن يعتلي قائمة هدافي البطولة (حتى الآن) بالتساوي مع النجم الأرجنتيني المخضرم أنخيل دي ماريا، حيث سجل كل منهما 4 أهداف و على الرغم من الأهداف التي سجلها البرازيلي الشاب إلا أن الجماهير الهلالية غير راضية عن المستوى الذي قدمه في البطولة بعد إضاعته للكثير من الفرص.ماركوس ليوناردو، المولود في البرازيل عام 2003، يُعتبر أحد أبرز المواهب البرازيلية الشابة في مركز الهجوم. بدأ مسيرته الكروية في أكاديمية نادي سانتوس البرازيلي، الذي يُعد منجماً لا ينضب للمواهب الكروية، حيث تخرج منه أساطير مثل بيليه ونيمار. منذ ظهوره الأول مع الفريق الأول لسانتوس، أظهر ماركوس ليوناردو قدراته التهديفية العالية وحسه التهديفي الكبير، مما لفت أنظار المتابعين والخبراء إليه مبكراً.في كأس العالم للأندية 2025 م التي شهدت مشاركة كبار الأندية من مختلف القارات، برز ماركوس ليوناردو بشكل لافت، حيث كان الهداف الأبرز لفريقه وقدم مستويات مميزة و سجل أربعة أهداف خلال مشوار البطولة، ليشارك النجم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا صدارة قائمة الهدافين، في إنجاز يعكس تطور مستواه وقدرته على التألق في البطولات الكبرى.أهداف ماركوس ليوناردو لم تكن مجرد أرقام، بل جاءت في لحظات حاسمة إذ سجل هدفين في مرمى مانشستر سيتي الانجليزي والتي ساعدت بشكل مباشر بوصول فريقه إلى دور الـ 8 من كأس العالم للأندية.من جانب آخر، فإن تقاسم صدارة الهدافين مع لاعب بحجم دي ماريا يُعتبر شهادة كبيرة على جودة ماركوس ليوناردو وقدرته على المنافسة مع نجوم عالميين من أصحاب الخبرة والتجربة الطويلة. هذا الإنجاز يؤكد أن الكرة البرازيلية لا تزال تُفرز مواهب مميزة قادرة على فرض نفسها في مختلف المسابقات العالمية.يتوقع الكثيرون أن يكون ماركوس ليوناردو أحد الوجوه البارزة للمنتخب البرازيلي في المستقبل القريب، خاصة مع التغييرات التي يشهدها منتخب «السامبا» والبحث عن دماء جديدة تعيد للكرة البرازيلية هيبتها العالمية.