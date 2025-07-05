ختم الهلال مشاركته في أقوى نسخ كأس العالم للأندية بنظامها الجديد (32 فريقاً) بخروج مرير، بعد أن عاندته الظروف وخذلته دخيرته في المعركة الأخيرة، حين واجه فلومينيسي بطل كأس الليبرتادوريس الموسم الماضي، وخسر أمامه في مباراة شهدت قرارات تحكيمية مثيرة للجدل، وأحداثاً درامية، حرمت ممثل القارة الآسيوية من مواصلة كتابة التاريخ.الهلال الذي كان قاب قوسين أو أدنى من معانقة نصف النهائي، ودّع البطولة من دور الثمانية بعدما قدّم أداءً كبيراً في مباريات البطولة، وفرض اسمه بقوة في الأوساط العالمية، لدرجة جعلت كبرى الصحف والمحللين تضعه في مصاف أندية النخبة.وبينما كانت جماهيره تمني النفس ببلوغ النهائي أو تكرار إنجازه الكبير أمام ريال مدريد في نهائي 2023، ضربت الإصابات صفوفه في لحظة حاسمة، وتعرض عدد من لاعبيه الأساسيين لإصابات حرمته من الاعتماد عليهم منذ البداية.ولم تكن هذه النكسة الوحيدة، بل واجه الفريق حالة ذهنية صعبة تمثلت في الحزن الذي لف نجومه البرتغاليين بسبب وفاة أحد أصدقائهم المقربين في حادث مروري قبيل المباراة، ما ألقى بظلاله على الحالة النفسية للاعبين.أداء الهلال في هذه النسخة لم يكن عابراً، فقد أبهر العالم بإقصائه مانشستر سيتي برباعية تاريخية في دور الـ16، وهو الفريق الذي دخل البطولة بوصفه حامل لقب دوري أبطال أوروبا، ومرشحاً أول للظفر باللقب.كما وقف الند للند أمام ريال مدريد، البطل التاريخي للبطولة، في مواجهة نارية أكد فيها الهلال أنه ليس مجرد ضيف شرف بل منافس شرس.غير أن دخيرة الهلال، المتمثلة في دكة البدلاء، لم تكن على قدر الحدث في الأمتار الأخيرة. فقد افتقد الفريق للزخم الهجومي في الشوط الثاني، في ظل غياب صفقات جديدة قادرة على تعويض الغيابات والقيام بدور الحسم عند الحاجة، وهي النقطة التي رجحت كفة الخصم، رغم أن الهلال كان قريباً من التسجيل حتى الرمق الأخير.وزاد الطين بلة، أداء الحكم الذي تغاضى عن ضربتي جزاء صريحتين لصالح الهلال، وسط احتجاجات عارمة من الجهاز الفني واللاعبين. ورفض الحكم الرجوع إلى تقنية الـVAR في إحداها، ما فتح الباب أمام انتقادات واسعة لأداء الطاقم التحكيمي، واعتبره كثيرون أحد أبرز العوامل في حرمان الهلال من العبور.رغم الخروج، خرج الهلال السعودي مرفوع الرأس، بعد أن قدّم واحدة من أنضج مشاركاته على الإطلاق، ونافس كبار القارات بندية، ودوّى اسمه عالمياً كفريقٍ لا يُستهان به، وقادرٍ على كسر التوقعات، وتجاوز أبطال أوروبا وأمريكا الجنوبية.انتهى حلم الهلال لكنه ترك بصمته، ورسّخ صورته كأحد أعظم الفرق التي لعبت في مونديال الأندية الأقوى 2025.