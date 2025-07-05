اجهش الثنائي البرتغالي روبن نيفيز وجواو كانسيلو، بالبكاء في دقيقة الصمت قبل انطلاق مباراة الهلال السعودي وفلومنينيسي البرازيلي، التي جمعتهما على ملعب «كامبنغ رود» بمدينة أورلاندو الأمريكية، وانتهت بنتيجة 2-1، على روح النجم البرتغالي ديوغو جوتا نجم ليفربول وشقيقه أندريه، إذ لعب «نيفيز وكانسيلو» مع ديوغو جونا قبل شهر في مواجهتي الدور قبل النهائي ونهائي بطولة دوري الأمم الأوروبية التي توج بها منتخب البرتغال. وقد لقي ديوغو جوتا مصرعه في حادث سيارة عن عمر يناهز 28 عاماً يوم أمس الخميس، نتيجة حادث سير مروع في إسبانيا، مع شقيقه أندريه (26 عاماً) الذي كان لاعباً محترفاً في فريق بينافيل الناشط في دوري الدرجة الثانية البرتغالي لكرة القدم.