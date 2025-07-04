وجهت اليوم (الجمعة) الشرطة البريطانية للاعب الأرسنال السابق لكرة القدم توماس بارتي 5 تهم اغتصاب واعتداء جنسي، وذلك بعد شكاوى قدمتها 3 نساء.وقالت الشرطة البريطانية في بيان رسمي نشر عبر منصة «X»: «إن التهم الموجهة إلى الدولي الغاني البالغ من العمر 32 عاماً تتعلق بجرائم مزعومة، وقعت بين عامي 2021 و2022، وبعد تحقيق أجراه المحققون، بدأ في فبراير 2022، عندما تلقت الشرطة أول بلاغ عن الاغتصاب». وأضافت أن التهم الخمس بالاغتصاب تتعلق بامرأتين مختلفتين، بينما تهمة الاعتداء الجنسي تخص امرأة ثالثة.وقال المفتش أندي فورفي من شرطة العاصمة البريطانية: «تبقى أولويتنا تقديم الدعم للنساء اللواتي قدمن بلاغات».وذكرت الشرطة أن بارتي من المقرر أن يمثل أمام محكمة وستمنستر الابتدائية الثلاثاء 5 أغسطس.وكان بارتي انضم لأرسنال في 2020 مقابل 45.3 مليون جنيه إسترليني من فريق أتلتيكو مدريد الإسباني، وخاض معه 167 مباراة، أحرز فيها 9 أهداف، وصنع 7، وتوج مع الفريق بكأس الدرع الخيرية.