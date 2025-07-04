أكد الكرواتي ألين هورفات، المدير الفني السابق لنادي النصر، ثقته التامة في قدرة العالمي على العودة إلى منصات التتويج الموسم المقبل 2025-2026.

وفي حديث خاص لـ«عكاظ»، قال هورفات: «أعتقد أن إدارة نادي النصر قد وضعت خطة محكمة للموسم الجديد، تتضمن التعاقد مع مدرب من الطراز الرفيع ولاعبين يناسبون طموحات النادي وقيمته، حان الوقت ليعود النصر إلى منصات التتويج بعد فترة طويلة من الغياب».

وأضاف هورفات عن تجديد عقد كريستيانو رونالدو: «كما أقول دائماً، رونالدو ليس مجرد لاعب وقائد على أرض الملعب، بل هو أيضاً سفير لكرة القدم السعودية. نحن نعلم جميعاً إمكانياته الكبيرة، وقد أثبت ذلك في الموسم الماضي».

وتابع: «هناك رونالدو واحد فقط في العالم، ومن وجهة نظري، يحتاج النصر إلى رونالدو واحد فقط، إلى جانب لاعبين آخرين ذوي خصائص متنوعة. رونالدو ينجح في نقل تلك الروح النفسية، الحماس، والإرادة إلى باقي اللاعبين، مما يساعد في تحقيق أقصى استفادة من كل مباراة. أنا متأكد أنه سيواصل ذلك في الموسم المقبل».

وفي ما يتعلق بمستقبله التدريبي، قال هورفات: «رغبتي هي العودة إلى الدوري السعودي بعد سلسلة من النتائج المتميزة في الدوري الإماراتي، هناك العديد من المحادثات المفتوحة وآمل أن تُكلل بالنجاح، أتمنى أن أكون من بين المدربين الذين يحظون بشرف العمل في الدوري السعودي».

أما عن أداء الهلال في كأس العالم للأندية، فقد علق هورفات قائلاً: «الهلال الآن يمثل كرة القدم السعودية بأفضل شكل، الفريق يقدم أداءً رائعا في البطولة وحقق نتائج متميزة حتى الآن، الوصول إلى ربع النهائي بجانب أندية كبيرة مثل تشيلسي وباريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ هو إنجاز كبير. مباراة اليوم ضد فلامينينسي ستكون صعبة، لكن الهلال، بفضل تجاربه في الدوري السعودي ودوري أبطال آسيا، يعرف كيف يتعامل مع مثل هذه المباريات».

وختم هورفات حديثه بالقول: «كرة القدم السعودية تتعرض للنقد من قبل أولئك الذين لا يفهمون اللعبة، الدوري السعودي الآن يعد من أقوى الدوريات في العالم، وهو ما أثبته الهلال بقدرته على اللعب بنجاح ضد أكبر الأندية العالمية في هذه البطولة، ليسكت المنتقدين».