هنأ وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، بمناسبة فوز نادي الهلال على مانشستر سيتي الإنجليزي بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب «كامبينج وورلد» بمدينة أورلاندو الأمريكية، ضمن منافسات دور الـ16، وتأهله إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية. جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقد بين الوزيرين في موسكو، على هامش الزيارة الرسمية للأمير فيصل بن فرحان، في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين روسيا والسعودية، والتي تتناول المحادثات ملفات اقتصادية وسياسية وإقليمية مهمة. وقال الوزير الروسي «لافروف»: «أود أن أختتم كلمتي بتهنئة صادقة بمناسبة فوز فريق الهلال السعودي على مانشستر سيتي في بطولة كأس العالم للأندية، لقد كان لقاء رائعا ومثيرا للغاية، والفوز كان مستحقا تماماً».يذكر أن الهلال السعودي يلتقي نظيره فلومينينسي البرازيلي في ملعب «كامبنج وورلد ستاديوم» في مدينة أورلاندو بولاية فلوريدا عند الساعة العاشرة مساء اليوم (الجمعة)، في الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية 2025، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية لأول مرة بنظامها الموسع بمشاركة 32 فريقًا من مختلف قارات العالم.