شدد المدير الفني لفريق الهلال الأول لكرة القدم «سيموني إنزاغي»،على أهمية مواجهة فلومينينسي البرازيلي، التي تجمعهما على ملعب «كامبنج وورلد ستاديوم» في مدينة أورلاندو بولاية فلوريدا عند الساعة العاشرة مساء اليوم (الجمعة)، في الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية 2025، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية لأول مرة بنظامها الموسع بمشاركة 32 فريقًا من مختلف قارات العالم، مبيّنًا أن الفريق عمل على استعادة طاقته بعد لقاء «مانشستر سيتي»، بعد امتداد المباراة للأشواط الإضافية. وقال: «الفوز على مانشستر سيتي منحنا ثقة كبيرة، وقد أردنا الفوز وحصلنا عليه، وفوزنا كان ضد أقوى فرق البطولة». وعن مواجهة «فلومينينسي»، أشار إلى أن الفريق البرازيلي منظم ويقدم أداءً جيدًا، مضيفًا بأنه شاهد مبارياتهم، وفريقهم يعلم ما يبحث عنه. وفيما يخص حالة الطقس قال «سيموني»: «خلال اليومين الماضيين مررنا بأجواء ماطرة، وهو أمر يؤثر على الفريقين»، معبراً عن سعادته بانضمام «عبدالرزاق حمدالله» في هذا التوقيت، مشيرًا إلى أنه سيشكّل إضافة للهجوم الهلالي. وقال: «ليوناردو يمرّ بفترة صعبة في حياته، مضيفًا بأن تدريباته تجري على قدم وساق، واصفًا إياه بأنه أحد أفضل من دربهم، مرجعًا ذلك إلى امتلاكه الإصرار والعزم والقوة.وعن وفاة اللاعب البرتغالي «جوتا» وشقيقه «أندريه»، قال «إنزاغي»: «إنه يوم مليء بالأسى. للأسف كلنا ندرك مدى صعوبة هذه المأساة. لدينا لاعبان برتغاليان، وهما صديقان للمتوفيين، وكان اليوم صعبًا على الجميع»، وعن سر التكيّف مع اللاعبين، أوضح «إنزاغي»: «منذ اليوم الأول وجدت سلوكيات جميلة من اللاعبين، وجدت مجموعة ممتازة مستعدة للعمل وتفهم المبادئ التي أود وضعها، ووجدت دعماً كبيراً من الجميع وهذا سر تأقلمي مع الهلاليين».