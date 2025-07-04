أكد المدير الفني لفريق فلومينينسي البرازيلي ريناتو غاوتشو، أن مواجهة الهلال‬ في ربع نهائي كأس العالم للأندية‬ 2025 ستكون صعبة ومعقّدة، مشددًا على احترامه الكامل للفريق السعودي الذي بلغ هذا الدور عن جدارة، بعد تفوقه اللافت على مانشستر سيتي في دور الـ16.وأوضح «غاوتشو» خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد عشية المباراة، أن الهلال فريق مميز يمتلك إمكانات كبيرة، وقد أظهر تطورًا لافتًا في أدائه خلال البطولة، وقال: «الهلال تأهل باستحقاق مثلنا، ونحن نعرف أن المباراة قد تمتد إلى وقت إضافي أو تحسم بركلات الترجيح، عملنا على دراسة المنافس ووضعنا إستراتيجيتنا بعناية من أجل بلوغ نصف النهائي».وأشار إلى أن طموح الفريقين واحد، إلا أن الحسم سيكون داخل أرضية الملعب. وقال: «نحن نمتلك أسلوبًا واضحًا يعتمد على الاستحواذ والضغط المباشر عند فقدان الكرة، كما حدث أمام دورتموند وإنتر، ونعمل على منع الهلال من استغلال سلاح المرتدات، لما يملكه من سرعة كبيرة وقدرة عالية على التحول الهجومي».وبيّن «غاوتشو» أن الهلال يعتمد على المساحات في تنفيذ هجماته، مؤكدًا أنه شدد على لاعبيه بعدم منح المنافس أي فرصة ولو لعشر ثوانٍ، مضيفًا: «طلبت من اللاعبين التركيز الكامل طوال المباراة، لأن أي لحظة غفلة قد تُحدث الفارق أمام فريق مثل الهلال».وأشاد مدرب فلومينينسي بالعمل الكبير الذي يقدمه المدرب الإيطالي سيموني إنزاغي مع الهلال، قائلًا: «إنزاغي مدرب قدير، قدم مستويات رائعة في إيطاليا، ويواصل نجاحه مع الهلال، والحظوظ في هذه المباراة متساوية تمامًا».وتحدث «غاوتشو» عن اللاعبين البرازيليين في صفوف الهلال، ماركوس ليوناردو ومالكوم فيليبي، مؤكدًا أنهما يمتلكان الذكاء والخبرة، ويمثلان إضافة كبيرة للفريق، وقادران على صناعة الفارق في هذه البطولة.كما ثمّن الدور القيادي الذي يلعبه المدافع البرازيلي تياجو سيلفا داخل صفوف فلومينينسي، واصفًا إياه بـ «المدرب داخل الملعب»، مشيرًا إلى أنه لا يزال يمتلك القدرة على تمثيل المنتخب البرازيلي.واختتم «غاوتشو» حديثه بالقول: «لا فائدة من مقارنة الهلال بفرق مثل ريال مدريد أو باريس سان جيرمان، فالنتائج هي من تحدد الأفضل، والهلال أثبت جدارته أمام مانشستر سيتي، ونحن نحترمه ونتطلع إلى تقديم مباراة كبيرة تليق بهذا الدور من البطولة».