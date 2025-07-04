عبّر لاعبو فريق ‫الهلال‬ الأول لكرة القدم عن جاهزيتهم الكاملة لخوض مواجهة فلومينينسي البرازيلي في اللقاء الذي يجمعهما على ملعب «كامبنج وورلد ستاديوم» في مدينة أورلاندو بولاية فلوريدا عند الساعة العاشرة مساء اليوم (الجمعة)، في الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية 2025، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية لأول مرة بنظامها الموسع بمشاركة 32 فريقًا من مختلف قارات العالم، مؤكدين أن الطموحات تجاوزت الفوز على مانشستر سيتي، وأن الهدف هو الوصول إلى النهائي وتشريف الوطن.وأكد اللاعب متعب الحربي أن التحضيرات تسير بالشكل الأمثل، مشيرًا إلى أن المدرب سيموني إنزاغي غيّر الكثير في الفريق منذ وصوله، وقال: «إنزاغي وضع بصمته على جميع اللاعبين، ويثق بالجميع، وقد درسنا فريق فلومينينسي جيدًا، وعملنا مع المدرب على كافة التفاصيل، ونعرف نقاط القوة والضعف لديهم، وسنسعى لتقديم مباراة كبيرة بإذن الله».وأضاف: «طموحنا لا يقف عند الفوز على مانشستر سيتي، بل أبعد من ذلك، نركّز حاليًا على المباراة القادمة، وبعدها نفكر في الخطوة التالية»، مشددًا على أن جمهور الهلال في أمريكا دعم فريقه بشكل لا محدود، ونسعى لإهدائهم الفوز والتأهل إلى نصف النهائي.كما أوضح الحربي أن اللاعبين «نيفيز وكانسيلو» تأثرا بخبر وفاة زميلهما غوتا وشقيقه، إلا أنهما أظهرا عزيمة كبيرة في التدريبات، مؤكدًا جاهزيتهما لخوض اللقاء.من جهته، عبّر اللاعب خالد الغنام عن سعادته بالتواجد مع الفريق في هذه البطولة، مؤكدًا أنه سيقدّم كل ما لديه، وقال: «سأثبت نفسي للجماهير، وسيرون نسخة مميزة من خالد الغنام».وأكد أن وجود عبدالرزاق حمدالله في الفريق يُعد إضافة مهمة، متطلعًا إلى تحقيق التأهل وإسعاد جماهيرنا في كل مكان.وأضاف: «ندرك تمامًا صعوبة مباراة فلومينينسي، لكننا مستعدون جيدًا، وأتعلم الكثير من زميلي مالكوم، ونطمح معًا للوصول إلى أبعد نقطة في البطولة».وفي السياق ذاته، شدد اللاعب حمد اليامي على أن الفريق أعدّ العدة لهذه المواجهة المهمة، وقال: «نعرف جيدًا نقاط قوة وضعف الفريق البرازيلي، وقد استعددنا كمجموعة بهدف صناعة التاريخ، طموحنا الفوز وتحقيق نتيجة إيجابية تليق باسم الهلال».