واصل القصف الإسرائيلي استهدافه للرياضيين الفلسطينيين، إذ قتل هذه المرة لاعب نادي خدمات المغازي الفلسطيني والمنتخب الفلسطيني «مهند الليلي» الذي كان متواجداً في منزل عائلته بمخيم المغازي للاجئين وسط مدينة غزة، وتعرض اللاعب لإصابات قوية إثر غارات جوية إسرائيلية على غزة في الساعات الماضية، وفارق «الليلي» الحياة متأثرا بجراحه، وهو ما أصاب الأوساط الكروية بصدمة قوية بعد خبر وفاة اللاعب الراحل. وكان «مهند الليلي» البالغ ثلاثين عاماً سبق أن لعب لعدة أندية فلسطينية بعد تخرجه من ناشئي نادي الرباط، وهو متزوج ورزق بطفل اسمه «أنس» قبل وفاته بيوم.وكان الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم قد أعلن، في الساعات الماضية، وفاة اللاعب مصطفى أبو عميرة، مطالبا الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» بالتدخل ومعاقبة الكيان الإسرائيلي على اعتداءاته المتكررة على الشعب الفلسطيني بشكل عام والرياضيين على وجه الخصوص، وكذلك تدمير البنى التحتية للمرافق والملاعب الرياضية.