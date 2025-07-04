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أشاد التشيكي إيفان هاشيك، مدرب الهلال السابق، بالمستوى المميز الذي يقدمه الزعيم في بطولة كأس العالم للأندية 2025، المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية.

وحقق الهلال مفاجأة تاريخية، بالفوز على مانشستر سيتي 4-3 في ثمن نهائي المونديال، الثلاثاء الماضي، ويستعد لمواجهة فلومينينسي البرازيلي، غداً الجمعة.

وقال هاشيك في تصريحات خاصة لـ«عكاظ»: «الهلال أحد أفضل الأندية في العالم ولديه مدرب ضمن الأفضل أيضاً، لم يفاجئني أداؤه في مونديال الأندية، أتمنى التوفيق للفريق والتأهل إلى المباراة النهائية».

وأضاف: «مع تقدم الأدوار في البطولة تصبح المباريات أكثر صعوبة، لكن الهلال فاز على مانشستر سيتي، فلماذا لا يهزم فلومينينسي! ».

وختم: «بالنسبة لي ماركوس ليوناردو سيكون أحد أهم لاعبي الهلال في المستقبل القريب، أما ياسين بونو فأعتبره ضمن أهم 10 لاعبين بكأس العالم للأندية».

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