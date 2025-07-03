بعد كثرة من المشادات والمشاحنات التي حصلت بين المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله والمدافع علي البليهي عندما مثل الأول أندية: النصر، والاتحاد، والشباب، والتي كانت بكل مباراة يخوضها الساطي والمدافع المشاكس ضد بعضهما البعض، ها هي «أحلام العصر» تتحقق على أرض الواقع وينضم المغربي «حمدالله» لصفوف نادي الهلال بنظام الإعارة قادماً من نادي الشباب لتمثيل الزعيم خلال مشواره بمونديال كأس العالم للأندية والذي سيكون الظهور الأول له خلال مواجهة اليوم أمام فلومينيسي البرازيلي ضمن دور الربع نهائي.فمن كان يصدق بأن حمدالله الذي صال وجال في الملاعب السعودية مع أندية الاتحاد والنصر والشباب محققاً الأرقام التاريخية وكسرها، ومحرزاً الأهداف الجميلة في شباك الزعيم أن يرتدي قميصه ويدافع عن ألوانه.يذكر أن « عبدالرزاق حمدالله» رفع عدد اللاعبين «المغاربة» الذين سبق لهم أن مثلوا الزعيم إلى تسعة لاعبين سابقين، ونجم الحراسة الحالي الدولي ياسين بونو،إذ سبق أن تعاقد الهلال مع كل من: سعيد شيبا، وأحمد بهجا، وصلاح الدين بصير، ويوسف شيبو، ويوسف العربي، وعادل هرماش، وأشرف بن شرقي، وياسين بونو، وأخيراً عبدالرزاق حمدالله.