كلّف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» الحكم الهولندي داني ماكيلي ليقود مباراة الهلال وفلومينينسي البرازيلي اليوم (الجمعة) ضمن ربع نهائي كأس العالم للأندية، وذلك بعد إعلان اسمه عبر موقع الـ«FIFA».وسيظهر ماكيلي للمرة الثانية أمام نادي الهلال بعد أن أدار له مواجهته أمام باتشوكا المكسيكي والذي انتصر فيها الأخير بهدفين دون مقابل، وذلك ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثامنة.وأشهر الحكم الهولندي البالغ من العمر 42 عامًا في تلك المباراة التي أسفرت عن تأهل الهلال إلى ثمن النهائي أربع بطاقات صفراء بواقع اثنتين لكل فريق، ونالهما من جانب الهلال كل من السنغالي كاليدو كوليبالي، والبرازيلي رينان لودي.كما قاد ماكيلي مباراة أخرى في كأس العالم للأندية التي تستضيفها الولايات المتحدة حتى 15 يوليو الجاري، وكانت في مرحلة المجموعات أيضًا، وضمت الترجي التونسي وفلامنجو البرازيلي، وانتهت لصالح الفريق البرازيلي 2-0.وبدأ ماكيلي الذي يعمل أيضًا شرطيًا محققًا في روتردام مشواره التحكيمي في سن صغيرة، إذ أصبح حكمًا معتمدًا من الاتحاد الهولندي في كرة القدم للهواة في سن السادسة عشرة، أما ظهوره للمرة الأولى في كرة القدم الاحترافية فكان في سن 22 عامًا، وتحديدًا في ديسمبر 2015 حينما قاد مباراة فورتونا سيتارد ضد ستورمفوجيلز تيلستار ضمن منافسات الدرجة الأولى.وفي مايو 2010، أصبح ماكيلي أصغر حكم يصل إلى أعلى مستوى تحكيمي في هولندا بعد أن تمت ترقيته إلى قائمة كبار الحكام، وكان عمرها وقتها 27 عامًا.يشار إلى أن الهلال بلغ ربع نهائي كأس العالم للأندية بعد فوزه على مانشستر سيتي الإنجليزي 4-3، بينما بلغ فلومينينسي البرازيلي الدور ذاته على حساب إنتر ميلان الإيطالي 2-0.