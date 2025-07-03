أكدت صحيفة «ماركا» الإسبانية أن مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي «ديوغو جوتا»، 28 عاماً توفي إثر حادثة سير مروّعة وقعت فجر اليوم (الخميس) في مقاطعة زامورا شمال غرب إسبانيا. وقعت الحادثة عند الكيلومتر 65 من الطريق السريع A-52، قرب بلدة «بالاسيوس دي سانابريا»، حيث انحرفت السيارة التي كان يستقلها جوتا وشقيقه أندريه (26 عامًا) عن مسارها، قبل أن تصطدم وتشتعل بها النيران.وأشار شهود عيان إلى أن الحريق انتشر بسرعة في السيارة والنباتات المحيطة بها، ما أعاق محاولات الإنقاذ، رغم تدخل فرق الطوارئ بعد تلقي بلاغات عاجلة على الرقم 112، وفق التقرير الذي بثه موقع الـ«RT»، إذ تسود حالة من الصدمة والحزن في أوساط جماهير كرة القدم، وبانتظار تأكيد رسمي من نادي ليفربول أو الاتحاد البرتغالي لكرة القدم بشأن تفاصيل الحادثة وأسباب الوفاة.