علمت مصادر «عكاظ» أن مركز التحكيم الرياضي رفض رسمياً تداخل الأخدود في قضية احتجاج الوحدة ضد النصر بشأن تأخر بداية المباراة التي جمعتهما على استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع بتاريخ 25 فبراير 2025، بعد أن قبله شكلاً ورفضه موضوعاً، رغم استيفاء الأخدود كل المسوغات والشروط، لأنه في حال صدور قرار لصالح نادي الوحدة سيصبح رصيده النقطي 36 نقطة وسيتقدم إلى المركز الـ14، وسيهبط الأخدود لدوري الدرجة الأولي بدلاً منه، ويتقدم القادسية للمركز الثالث بدلاً من النصر الذي سيُجرد من المشاركة في بطولة «نخبة آسيا 2».يذكر أن الوحدة اتجه إلى مركز التحكيم الرياضي، بعد رفض احتجاجه لدى لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، وأوضحت اللجنة في بيانها أنها قبلت احتجاج الوحدة من الناحية الشكلية، لكنها رفضته موضوعياً، بعد مراجعة تفاصيل القضية وما ورد في قرار لجنة الاستئناف، مؤكدة أن الاحتجاج لا يغير من نتيجة المباراة، كما تقرر مصادرة رسم الاحتجاج لصالح الاتحاد السعودي لكرة القدم، مع التأكيد على أن القرار قابل للاستئناف وفقاً للمادة 144 من لائحة الانضباط.