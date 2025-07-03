تلقى الأهلي المصري، أمس (الأربعاء) خطاباً رسمياً من الأخدود السعودي يطلب خلاله تحديد القيمة المالية للموافقة على التفاوض بشأن التعاقد مع لاعب الوسط الدولي إمام عاشور، ضمن استعدادات النادي السعودي لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.ووفقاً لتقارير صحفية مصرية، فإن الخطاب جاء في توقيت يتزامن مع بدء إدارة الأهلي مراجعة بنود عقد إمام عاشور تمهيداً لتعديله، تقديراً للمردود الفني اللافت الذي قدمه اللاعب منذ انضمامه إلى صفوف الفريق.ورغم اهتمام الأخدود، تشير التقديرات إلى أن فرص إتمام الصفقة تظل ضئيلة في ظل تمسك الجهاز الفني للأهلي باستمرار عاشور، باعتباره أحد الركائز الأساسية في خط الوسط، حتى بعد عودة المالي أليو ديانغ من الإعارة، والتعاقد مع الدولي التونسي محمد علي بن رمضان.يُذكر أن الأخدود أنهى الموسم الماضي في المركز الـ15 بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين «دوري روشن» برصيد 34 نقطة، ليضمن بقاءه في المسابقة بفارق نقطة واحدة فقط عن مراكز الهبوط.