أعلن رئيس رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم إيتسيو سيمونيلي أن كأس السوبر الإيطالي ستقام للمرة الرابعة في المملكة العربية السعودية، ولكن في ديسمبر بدلاً من يناير.وقال سيمونيلي عقب اجتماع الجمعية العمومية للرابطة «مواعيد كأس السوبر هي 18 و19 ديسمبر لمباراتَي نصف النهائي، و22 منه للمباراة النهائية»، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.وأضاف: لا نعرف حتى الآن مكان إقامة هذه المباريات، هل في الرياض أم جدة، القرار يعود إلى السعوديين، أميل أكثر إلى جدة، لكن ليست لدينا إمكانية الاختيار.