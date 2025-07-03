أطلق النادي الأهلي فئات عضوياته الجديدة التي تتفاوت أسعارها بين 115 ريالا للعضوية البيضاء و1,150,000 ريال لعضوية النخبة، مع مجموعة من الميزات التي تمنح الأعضاء مزايا حصرية وتحقيق مشاركة فاعلة في الجمعية العمومية.تبدأ العضوية البيضاء، بسعر 115 ريالا، بخصم 5% على التذاكر وقميص واحد، إضافة إلى حضور تدريب مغلق للفريق الأول، وصوت واحد في الجمعية العمومية مع حق الترشح لمجلس الإدارة.أما العضوية الخضراء، بقيمة 575 ريالا، فتمنح تذكرة موسمية لجميع مباريات الدوري في مقاعد خلف المرمى، وأولوية في حجز التذاكر والوصول المبكر للمنتجات الجديدة، وحضور تدريب مغلق مع ضيف، إضافة إلى خمسة أصوات في الجمعية العمومية.العضوية البرونزية، التي تبلغ قيمتها 2,300 ريال، تشمل تذكرة موسمية في المدرج العام (الواجهة)، وقميصا رسميا مجانيا، وخصما يصل إلى 15% على التذاكر الإضافية ومنتجات النادي، مع حضور تدريب مغلق مع ضيفين، و20 صوتا في الجمعية العمومية.تأتي عضوية البريميوم، بسعر 5,750 ريالا، مع تذكرة موسمية في فئة البريميوم، وقميص موقع مجاني، وخصم 20% على التذاكر والمنتجات الرسمية، إلى جانب حضور تدريب مغلق مع 3 ضيوف و50 صوتا في الجمعية العمومية.العضوية الفضية، بقيمة 11,500 ريال، توفر تذكرة موسمية في الفئة الفضية، وقميصا موقعا مجانيا، وأولوية الوصول للمنتجات الجديدة، مع خصم 25% على التذاكر الإضافية، وحضور تدريب مغلق مع 4 ضيوف و100 صوت في الجمعية العمومية.العضوية الذهبية، التي تبلغ قيمتها 172,500 ريال، تشمل تذكرتين موسميتين في الفئة الذهبية، وخصم 30% على التذاكر الإضافية، وأربعة قمصان موقعة، إضافة إلى تجربة زيارة منشآت النادي والتصوير مع الكؤوس، ودعوة عشاء كبار الشخصيات مع 8 ضيوف، و1,500 صوت في الجمعية العمومية.أما عضوية النخبة، بسعر 1,150,000 ريال، فتمنح أربع تذاكر موسمية ذهبية مع مقاعد VIP Skybox للأعضاء الأوائل، وعشر قمصان موقعة، وخدمة كونسيرج، وموقف سيارات VIP، إضافة إلى إدراج الاسم في لوحة الشرف، ودعوة كبار الشخصيات، مع 10,000 صوت في الجمعية العمومية.وتمثل هذه الفئات الجديدة خطوة إستراتيجية من النادي الأهلي لتعزيز تجربة الأعضاء وتمكينهم من المشاركة الفاعلة في صناعة القرارات الرياضية والإدارية، بما ينسجم مع تطلعات النادي وجماهيره.