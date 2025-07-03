ملحمة كروية ستبقى خالدة في الأذهان، حقق فيها الهلال إنجازاً تاريخياً بإقصاء بطل أوروبا مانشستر سيتي من دور الـ16 لكأس العالم للأندية 2025، في مباراة ماراثونية انتهت بنتيجة 4-3 لصالح «الزعيم».هذا الانتصار المثير الذي امتد إلى 120 دقيقة أدخل الفرحة على قلوب الجماهير السعودية والعربية، ووضع الهلال في مواجهة مرتقبة أمام فلومينينسي البرازيلي في ربع النهائي.ولكن خلف نشوة هذا الفوز الكبير، تختبئ 5 تحديات حقيقية قد تشكل مصدر رعب لـ«الزعيم» وتعيق مسيرته نحو تحقيق حلم المونديال.١- فخ الإنجازأكبر خطر يواجه الهلال حالياً هو العدو الداخلي: الشعور بالرضى والإنجاز المفرط، الفوز على بطل أوروبا السابق في مباراة درامية هو إنجاز غير مسبوق للكرة السعودية، هذا الشعور قد يؤدي إلى حالة من التشبع لدى اللاعبين، إذ قد يشعر البعض بأن الوصول إلى دور الثمانية وإقصاء المرشح الأول للقب هو إنجاز كافٍ بحد ذاته.ويعتبر التراخي الذهني أخطر ما يمكن أن يواجه فريقاً في بطولة إقصائية، إذ إن فقدان التركيز للحظات قد يكلف الفريق الخروج من البطولة، خصوصاً أمام منافس لا يرحم.٢- قوة فلومينينسيلا يمكن الاستهانة بفلومينينسي البرازيلي على الإطلاق، فهو ليس مجرد بطل قاري، بل هو الفريق الذي فجر مفاجأة مدوية بإقصاء وصيف بطل أوروبا إنتر ميلان من البطولة بنتيجة 2-0.هذا الفوز يثبت أن الفريق البرازيلي يمتلك الجودة التكتيكية والصلابة الدفاعية والقدرة على حسم المباريات الكبرى.إن قدرتهم على إسقاط فريق بحجم إنتر تجعلهم خصماً مرعباً، وتؤكد أنهم لن يكونوا لقمة سائغة للهلال، بل تحدٍّ قد يفوق في صعوبته مواجهة «السيتي» نفسها.٣- الوصول للنهائيالنظر إلى قرعة البطولة قد يكون سلاحاً ذا حدين، طريق الهلال نحو المباراة النهائية يبدو -على الورق- أسهل نسبياً بعد إقصاء مانشستر سيتي، إذ يخلو من عمالقة مثل ريال مدريد، وبايرن ميونخ، وباريس سان جيرمان.وفي حال تخطي فلومينينسي، فإن أصعب منافس محتمل في نصف النهائي هو تشيلسي، الذي لا يمر بأفضل فتراته. هذا المسار «المفتوح» قد يدفع اللاعبين والجهاز الفني للتفكير في نصف النهائي والنهائي، وهو ما يفقدهم تركيزهم على المهمة الحالية والأكثر أهمية؛ مباراة ربع النهائي.٤- الغيابات المؤثرةيدخل الهلال مواجهة فلومينينسي وهو يعاني من غيابات مؤثرة في صفوفه، يستمر غياب القائد والهداف سالم الدوسري، الذي كان له دور حاسم في دور المجموعات، كما يغيب المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش، الذي لم يشارك في البطولة حتى الآن، إضافة إلى ذلك، تحوم الشكوك حول جاهزية المدافع حسان تمبكتي الذي غاب عن لقاء «السيتي» بسبب التهاب في الركبة. هذه الغيابات تضعف الفريق على المستوى الفني وتقلل من الخيارات المتاحة للمدرب سيموني إنزاغي.٥- شبح الإرهاقخاض الهلال مباراة ماراثونية ضد مانشستر سيتي امتدت لـ120 دقيقة، بذل فيها اللاعبون مجهوداً بدنياً هائلاً.. هذا الإرهاق يأتي بعد خوض دور مجموعات قوي للغاية، حيث لعب الفريق 4 مباريات في 14 يوماً، ما ترك آثاره على اللاعبين.وقد اعترف المدرب إنزاغي بأن الفريق يشعر بالتعب والإرهاق. ومع وجود ثلاثة أيام فقط للتعافي، فإن مواجهة فريق برازيلي يتمتع بالقوة البدنية قد يكون تحدياً صعباً للغاية على المستوى الجسدي.