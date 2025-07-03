أطلقت لجنة القطاع الرياضي بمنطقة عسير مسمى بطولة «درع الوطن» للقطاعات العسكرية لكرة القدم على بطولة القطاعات العسكرية التي تنظمها اللجنة، وجاء الإعلان مساء اليوم في مراسم القرعة التي أقيمت بأبها بحضور ممثلي الفرق والمهتمين بالشأن الرياضي.ودشن رئيس لجنة القطاع الرياضي معيض الشهري، وأعضاء اللجنة شعار البطولة، بمشاركة 16 فريق من مختلف القطاعات العسكرية بمنطقة عسير.وتأتي هذه البطولة التي ستنطلق في الـ15 من محرم الجاري على ملعب مدينة الملك فيصل العسكرية بخميس مشيط، لتعزيز اللياقة البدنية لمنسوبي القطاعات العسكرية، وإذكاء روح التنافس الشريف من خلال الأنشطة الرياضية، فضلاً عن تعزيز التكامل والتواصل بين أفراد هذه القطاعات، كما تسعى إلى ترسيخ الرياضة كقيمة وطنية ومجتمعية انطلاقاً من دورها الفاعل في بناء جسد قوي وعقل سليم.وقال الشهري: تُعد البطولة فرصة لتعزيز الروح الرياضية والتنافسية بين منسوبي القطاعات العسكرية، مشيراً إلى أن مثل هذه الفعاليات تسهم في تعزيز القيم الوطنية وترسيخ مفهوم العمل الجماعي.يُذكر أن البطولة ستشهد منافسات قوية بين الفرق المشاركة، وسط أجواء تحفيزية تليق برجال الأمن والدفاع الذين يقدمون التضحيات الجليلة لخدمة الوطن.وتأتي الفرق المشاركة على النحو التالي: القوات البرية، وإدارة مكافحة المخدرات، والدفاع المدني، والقاعدة الجوية، وقوة طوارئ عسير، والمستشفى العسكري، والأمن العام، والمجاهدون، والأمن البيئي، والدفاع الجوي، والأفواج الأمنية، ورئاسة أمن الدولة، وحرس الحدود، وأمن المنشآت، والجوازات، وإدارة السجون.