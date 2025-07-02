تستعد محافظة العُلا لاستضافة النسخة الجديدة من سباق «لهيب العُلا» خلال يومي 15 و16 أغسطس 2025، بمشاركة أكثر من (500) عدّاء من مختلف دول العالم، لخوض أحد أبرز السباقات الصحراوية التي تُعد من بين الأكثر تحدياً في المنطقة.وينطلق السباق وسط تضاريس العُلا الطبيعية الفريدة، التي تشمل الأخاديد الصخرية والكثبان الرملية والواحات الخضراء، مروراً بمعالم طبيعية وتاريخية مميزة، ما يمنح المشاركين تجربة رياضية استثنائية في وجهة تتميز بجمال الطبيعة وتحتفي بروح المغامرة.ويُتاح التسجيل في السباق لكافة الفئات، من العدّائين المحترفين إلى المبتدئين، عبر أربع مسافات مختلفة تشمل: (5) كيلومترات، (10) كيلومترات، (21.1) كيلومتر (نصف ماراثون)، و(42.2) كيلومتر (ماراثون كامل)، وسط أجواء صيفية حماسية ومليئة بالتحدي.وتأخذ مسارات السباق المشاركين في جولة عبر عدد من المعالم الأيقونية البارزة في المحافظة؛ إذ ينطلق المشاركون في مسافات (5) كيلومترات، و(10) كيلومترات، و(21.1) كيلومتر من موقع الحِجر، الذي يُعد أول موقع سعودي يُدرج ضمن قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو.وينطلق الماراثون الكامل لمسافة (42.2) كيلومتر من الحِجر أيضاً، ويمر بالقرب من مبنى مرايا، المصنّف كأكبر مبنى مغطى بالمرايا في العالم، وأحد أبرز رموز التطوير الثقافي والمعماري ضمن رؤية العُلا المستقبلية.