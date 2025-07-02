عقدت الأكاديمية الأولمبية السعودية اليوم أول اجتماعات مجلس إدارتها للدورة الجديدة 2025–2028، عبر الاتصال المرئي، برئاسة الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، وبمشاركة أعضاء المجلس.واستعرض الاجتماع نتائج الدورة السابقة (2021–2024)، إلى جانب البرامج والخطط المعتمدة لعام 2025، الهادفة إلى تطوير قدرات الكوادر الرياضية الوطنية، وتعزيز جودة التعليم، والتدريب في القطاع الرياضي.كما ناقش المجلس إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد للأكاديمية، واعتماد الميزانية العامة والسياسات المالية المخصصة لتنفيذ البرامج، إلى جانب استعراض عدد من مذكرات التعاون والشراكات المنتظرة خلال الفترة القادمة.