ينظم الاتحاد السعودي لرياضة الصم غدا بطولة المملكة لكرة الطاولة للصم، على صالة مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الرياضية في المدينة المنورة، وتستمر على مدى يومين، بمشاركة 40 لاعبا ولاعبة يمثلون 9 أندية ومراكز للصم، والمسجلة في البرنامج السنوي المعتمد للاتحاد ضمن الموسم الرياضي 2025.وتشارك في البطولة أندية ومراكز: الدمام، جدة، الطائف، القطيف، حائل، أبها، المدينة المنورة، صامطة، بيشة.وتشمل البطولة ثلاث منافسات: منافسات الفردي للرجال، ومنافسات الزوجي للرجال، ومنافسات الفردي للسيدات.يُذكر أن فريق فتيات كرة الطاولة تم استحداثه أخيرا، ليكون الفريق النسائي الثاني للفتيات الصم بعد فريق البولينغ، المعتمد منذ 2023.