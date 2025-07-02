أعلنت اللجنة العامة لانتخابات الأندية الرياضية مساء اليوم النتائج النهائية بشأن ملف مجلس ادارة نادي الخليج، التي أسفرت عن استبعاد القائمة المرشحة برئاسة المهندس أحمد خريدة، استنادا إلى المادة (27/1/ز) من اللائحة الأساسية للأندية.وجاء قرار الاستبعاد النهائي بعد رفض الطعن، وفحص ومراجعة أهلية المرشح للرئاسة، حيث أُقر بعدم استيفائه أحد الشروط النظامية المنصوص عليها.ورغم قبول بقية أعضاء مجلس الإدارة ضمن القائمة نفسها، فإن استبعاد خريدة كرئيس أدى وفقا للنظام إلى إلغاء القائمة كاملة.وكان خريدة المرشح الوحيد لخلافة الرئيس السابق علاء الهمل، ويُعد من الأسماء البارزة في مدينة سيهات، حيث شغل عضوية مجلس إدارة النادي سابقا ويُعد عضوا حاليا في اتحاد كرة اليد منذ أكثر من أربع سنوات، ويحظى بدعم قطاع واسع من أعضاء الجمعية العمومية ومحبي النادي.وبناء على هذا القرار، قررت اللجنة إعادة فتح باب الترشح للرئاسة وعضوية المجلس ابتداء من الأحد القادم، على ان يتم الاعلان عن الرئيس الجديد في الجمعية العمومية في ٢٢ يوليو القادم.