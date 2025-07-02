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اختتمت الإدارة الفنية في الاتحاد السعودي لكرة القدم المرحلة الثالثة (الأخيرة)، من دورة الرخصة التدريبية الآسيوية (C,B) تحت إشراف قسم التدريب والتعليم، بحضور 10 لاعبين سابقين.

وقدّم الدورة التي أقيمت على مدى 4 أيام بمدينة الرياض، المدير الفني للاتحاد السعودي ناصر لارغيت ومساعده أسامة هوساوي، ومدير التعليم الفرنسي فرانك ثيفيلييه، بمشاركة سيدريك لونجو، ولويك بوري، وشهدت شرحاً لأساسيات التدريب وطرق إعداد الوحدات التدريبية، إضافة لمراجعة المراحل السابقة من الدورة، كما تم إجراء اختبارات نظرية وعملية، إضافة لمناقشة البحوث المقدمة من الدارسين وأهم الخطوات التطويرية لدى كل مدرب.
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