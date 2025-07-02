كشفت شركة النادي الأهلي، مساء الأربعاء، عن الشعار الرسمي الجديد للنادي، خلال حفل أقيم في مدينة جدة بحضور عدد من مسؤولي النادي وممثلين عن شركائه والرعاة.

ويأتي هذا التغيير ضمن خطة تطوير الهوية البصرية للنادي، التي تستند إلى إبراز تاريخه الممتد منذ 1937. ويتضمن الشعار عناصر رمزية تعبّر عن هوية النادي وتاريخه، إضافة إلى العبارة المرتبطة باسم الأهلي: «وعبر الزمان سنمضي معاً».

وتضمن الإعلان مشاركة عدد من لاعبي النادي السابقين، إلى جانب عرض مراحل تصميم الشعار الجديد، الذي جرى اعتماده بعد عملية تصويت شاركت فيها الجماهير عبر القنوات الرسمية.