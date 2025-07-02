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بعد تأهل الهلال إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية 2025، إثر فوزه على نظيره مانشستر سيتي الإنجليزي بنتيجة 4-3 ضمن منافسات دور الـ16 من البطولة، ارتفعت حظوظ فوزه على فلومينينسي البرازيلي بعد غد (الجمعة) والتأهل لدور نصف نهائي المسابقة بنسبة 59.8%، وفق شبكة «opta» العالمية المتخصصة في التحليلات والإحصائيات الرياضية.

وبلغت نسبة تأهل «الزعيم» في الوقت الأصلي حوالى 50.0%، بينما ترتفع فرصه بعد الوقت الإضافي أو ركلات الترجيح بنسبة إضافية بحوالى 9.8% ليصل الإجمالي إلى 59.8%، وفق التقرير الذي بثه موقع «RT»، بينما انخفضت نسبة تأهل الهلال إلى المباراة النهائية إلى 18.9% فقط، وتقل هذه النسبة إلى 4.3% فقط للفوز باللقب.

وتوقعت «opta» فوز تشيلسي بلقب بطل مونديال الأندية 2025 بنسبة 26.8%، مقابل 24.9% لباريس سان جيرمان، ومن ثم ريال مدريد بنسبة 16.9%.

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