وقعت إدارتا الهلال والشباب عقد إعارة عبدالرزاق حمدالله للهلال للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية بعد موافقة جميع الأطراف، وفي انتظار تسجيله في قائمة الهلال. ومن المتوقع تواجده في تمرين الهلال الليلة، إذ بدأت المفاوضات بين الناديين في ساعات متأخرة من ليلة البارحة ولم تأخذ وقتاً طويلاً، حيث أبدت الإدارة الشبابية تعاوناً ومرونة لتسهيل انتقال المهاجم المغربي دعماً للهلال ممثل الوطن في كأس العالم للأندية.وجاء ذلك لتدعيم خط هجوم الهلال قبل إغلاق الفترة غداً 3 يوليو الخاصة للأندية المتواجدة في كأس العالم للأندية، بشرط أن تكون فترة الانتقالات الصيفية مفتوحة في الاتحاد المحلي، وتبدأ فترة الانتقالات في السعودية حسب المعلن سابقاً في تاريخ 7/20.وأعلن الاتحاد السعودي تقديم بداية فترة الانتقالات الصيفية إلى تاريخ 7/3 دعماً لممثل الوطن نادي الهلال في مهمته العالمية.