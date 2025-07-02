يعلن النادي الأهلي مساء اليوم شعاره الرسمي الجديد في حفل كبير يقيمة بأحد فنادق محافظة جدة، حيث سيغلق باب أكثر من 16 عاماً بشعاره الحالي ارتبط خلالها الشعار الأهلاوي بإنجازات عدة، كان أبرزها بكل تأكيد عودة النادي الأهلي لتحقيق لقب الدوري في موسم 2016 بعد 3 عقود من الغياب، وتحقيق لقب دوري أبطال آسيا للنخبة للمرة الأولى في تاريخ النادي.يذكر أن مجلس شركة النادي الأهلي كان قد أعلن في الـ 28 من مايو الماضي طرح تصويت للجماهير لاختيار الشعار الجديد للنادي من بين 5 تصاميم مقترحة. وأوضح الأهلي أنه أسند المشروع لشركات محلية وعالمية متخصصة في تطوير الهوية، واستعرض عبر مراحل متعددة تصاميم ختامية خضعت لدراسات دقيقة، إلا أن أيًا منها لم يحظَ بموافقة اللجنة المختصة في النادي، ما أدى إلى إعادة التقييم وفتح الباب من جديد لمشاركة جماهير النادي في صياغة هوية تعبّر عن تاريخه ورؤيته المستقبلية.وشدد النادي على أن اختيار الهوية الجديدة لن يكون مجرد شعار، بل سيمثل مرآة للقيم والتطلعات.واعتبر الأهلي هذه الخطوة مبادرة نوعية على مستوى الأندية الرياضية في المملكة، مؤكدًا أنها تعكس إيمانه العميق بأهمية مشاركة جماهيره في رسم ملامح المستقبل.