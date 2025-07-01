يستعد المنتخب السعودي لرفع الأثقال للمشاركة في بطولة آسيا للناشئين والشباب، التي تستضيفها العاصمة الكازاخستانية أستانا، خلال الفترة من (4 - 10) يوليو الجاري، بمشاركة أكثر من (200) لاعب يمثلون (23) دولة.ويمثل الأخضر في المحفل الآسيوي خمسة لاعبين بقيادة المدرب إبراهيم سامادوف، ومساعده عقيل الحبيل، وهم: محمد الزوري، وعبدالله القيصوم، ويوسف المدرهم، وعلي خليتيت، ومحمد المرزوق.وستكون الأوزان المعتمدة من اللجنة الفنية للاتحاد الدولي، للناشئين، (60) كجم، (65) كجم، (71) كجم، (79) كجم، (88) كجم، (94) كجم، (110) كجم، ( 110) كجم، والشباب، (60) كجم، (65) كجم، (71) كجم، (79) كجم، (88) كجم، (94) كجم، (11) كجم، ( 110) كجم.وأكد رئيس الاتحاد السعودي لرفع الأثقال الأمين العام للاتحاد الآسيوي محمد الحربي، أن هذه البطولة ستشهد منافسة قوية بين المنتخبات المشاركة لحصد الميداليات كونها أول بطولة تشهد استحداثا في الأرقام القياسية والأوزان الجديدة، مؤكدا أن المنتخب السعودي يمتلك لاعبين مميزين سيكون لهم حضور قوي في المنافسات بشكل مشرف.