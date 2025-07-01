هنأ رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، الهلال السعودي بتأهله إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية (2025)، مؤكدا أن الهلال نجح في تحقيق نتيجة مشرفة لكرة القدم الآسيوية في هذا المحفل الكروي العالمي.وقال آل خليفة: الهلال أثبت مجددا مكانته بصفته سفيرا ناجحا للكرة الآسيوية على الصعيد الدولي، من خلال المستويات الفنية اللافتة التي قدمها في الدور الأول، ومكنته من بلوغ الأدوار الإقصائية، إلى جانب الأداء المبهر أمام مانشستر سيتي في دور الـ16، الذي توجه بانتصار مشهود مهد طريق الهلال ليكون في مصاف الثمانية الكبار للبطولة.وأعرب رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن ثقته بقدرة الهلال على مواصلة مشوار التميز في كأس العالم، مضيفا أن الهلال يحمل في مباراته القادمة أمام فلومينينسي البرازيلي تطلعات الأسرة الكروية الآسيوية بمواصلة رحلة التألق في البطولة، وهو مؤهل بإذن الله لتحقيق نتيجة مشرفة تعزز منجزه الكبير في مشواره المونديالي المتميز.