التقى رئيس مجلس إدارة نادي الهلال، فهد بن سعد بن نافل، برئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» جياني إنفانتينو، ورئيس نادي مانشستر سيتي خلدون المبارك، وذلك قبيل انطلاق المواجهة التي جمعت الفريقين مساء الاثنين في ثمن نهائي كأس العالم للأندية 2025 المقامة حالياً في أمريكا.وجرى خلال اللقاء تبادل الهدايا التذكارية بين الجانبين، في أجواء ودية سبقت واحدة من أبرز مباريات البطولة.وكان الهلال قد حقق فوزاً مثيراً على مانشستر سيتي بنتيجة 4-3، في مباراة شهدت حضوراً جماهيرياً لافتاً وأداءً قوياً من الطرفين.