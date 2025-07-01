أعلن النجم البرتغالي وقائد فريق الخليج، فابيو مارتينز، رحيله الرسمي عن صفوف الفريق، بعد انتهاء عقده، وذلك عقب موسمين مثّلا محطة مليئة بالشغف والتفاني ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين.وقال مارتينز في منشور عبر حسابه في منصة X: «رحلة من النمو والشغف انتهت اليوم وأنا فخور بما قدمته، وممتن لإدارة النادي على منحي الفرصة لارتداء شعار هذا النادي العريق».ووجّه شكره لإدارة الخليج وعلى رأسها المهندس علاء الهمل على الثقة والدعم، كما عبّر عن تقديره لزملائه اللاعبين على مساهماتهم وروحهم الجماعية.وكانت إدارة الخليج قد قررت في وقت سابق الإبقاء على عدد من المحترفين، منهم اليونانيان كوستاس وكوربيليس، والبرتغالي بيدرو ريبوتشو، بالإضافة إلى استمرار مجموعة من اللاعبين المحليين بتوصية من مدرب الفريق اليوناني دونيس، وهم: مراد هوساوي، علي الشعفي، عارف آل حيدر، وصالح أبو الشامات الذي يتبقى في عقده موسمان، بعد أن قدموا مستويات مميزة في الموسم الماضي.ومن المنتظر أن يعلن النادي عن قائمة المحترفين الجدد خلال الفترة القادمة، وذلك قبيل انطلاق المعسكر الخارجي للفريق في هولندا، والمقرر إقامته من 25 يوليو وحتى 14 أغسطس 2025.