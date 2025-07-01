أعرب قائد فريق مانشستر سيتي الإنجليزي برناردو سيلفا، عن حزنه لانتهاء مشوار الفريق في كأس العالم للأندية 2025، بعد الخسارة أمام الهلال.

وحقق الهلال فوزًا تاريخيًا على مانشستر سيتي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، اليوم (الثلاثاء)، ليضرب موعدًا مع فلومينينسي البرازيلي، يوم الجمعة القادم، في الدور ربع النهائي.

وقال قائد السيتي في تصريحات نشرها موقع ناديه: «دخلنا هذه البطولة بطموح كبير، وكنا نرغب في الوصول إلى مراحل متقدمة، وأعتقد أن الفريق قدم أداءً جيدًا، لذا نشعر بخيبة أمل».

وأضاف: «نحن نلعب من أجل التتويج بالبطولات، وعندما لا نحقق ذلك، نشعر دائمًا بالإحباط، لأن هذا لا يكفينا».

تابع: «لكن اللاعبين داخل غرفة الملابس يدركون أننا نتطور، وأن هناك تحسنًا ملحوظًا».

وأضاف: «بدأنا نشعر بعودة الروح الجماعية، وأجواء غرفة الملابس، والحماس، وحتى في طريقة لعبنا؛ أعتقد أننا نحرز تقدمًا».

واختتم حديثه قائلًا: «لسنا راضين تمامًا بعد الهزيمة أمام الهلال، لأننا كنا نرغب في تحقيق نتائج أفضل، لكننا بدأنا نستعيد الطاقة الإيجابية التي نحتاجها للعودة إلى مستوانا الحقيقي».