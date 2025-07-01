مجموعة stc تكشف جاهزيهتا المبكرة لدعم النسخة الجديد من كأس العالم للرياضات الإلكترونية كشريك رائد ومؤسس لهذا الحدث العالمي، من خلال تقنية عالية المستوى وبنية تحتية متقدمة؛ تهدف إلى تقديم تجربة ألعاب استثنائية وموثوقة للمشاركين.

ويأتي هذا الحضور التقني امتدادًا لأداء stc المتميز في نسخة 2024، حيث نجحت في توفير بنية رقمية متكاملة ساهمت بنجاح البطولة، محققة موثوقية شبكة بلغت 99.9% وزمن استجابة منخفض مكّن اللاعبين من الاستمتاع بتجربة ألعاب عالية الجودة ووفق أعلى المستويات العالمية.

وفي إطار استعداداتها المبكرة لبطولة 2025، خصصت المجموعة 27 برجًا داعمًا لشبكات الجيل الخامس المتطور في جميع مناطق البطولة، منها ثلاثة أبراج مستقلة لخدمة مركز البطولة بشكل مباشر، إضافة إلى شبكة حلول داخلية في مباني الفعاليات مدعومة بأكثر من 1295 هوائياً يغطي خدمات الجيل الرابع والخامس، ووفرت سرعات إنترنت تجاوزت 2 جيجابت في الثانية، مما يسهم في تقديم تجربة استثنائية.

ولتعزيز جودة الخدمات، أنشأت stc أحد أكبر مراكز التشغيل في المنطقة، وزوّدته بشاشات عرض ضخمة بدقة تصل إلى 168 ميجابكسل، لرصد أداء البنية التحتية الرقمية لخدمات الألعاب ومتابعته بشكل لحظي، لضمان تجربة سلسة واستجابة فورية وإثراء تجربة الزوار والمشاركين.

كما اعتمدت المجموعة تقنيات الشبكات المعرفة بالبرمجيات (SDN) التي تتيح إدارة حركة البيانات بكفاءة عالية ودون انقطاع. وشملت التوسعة أيضًا زيادة تغطية ساحات البطولة بأكثر من 20% مقارنة بالنسخة السابقة.

وضمانًا للاستجابة الفورية لأي طارئ، فعّلت stc نظام تنبيهات ذكي عبر تطبيق تفاعلي مما مكّن فرق العمل من التفاعل السريع مع الأحداث ومعالجة أي مشكلات بشكل فوري. كما عززت من كفاءة عملياتها عبر مركز عمليات متكامل يعمل على مدار الساعة، ومدعوم بأنظمة تحليل ذكية وتقنيات استباقية لضمان استمرارية الخدمة واستقرار الشبكة.

وقد توّجت هذه الجهود بحصول stc على جائزة «المشغل البلاتيني» من هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية للعام الثامن على التوالي، ضمن تقرير GameMode، تأكيدًا على ريادتها في مجال البنية التحتية الرقمية وخدمات الاتصالات الموجهة لقطاع الألعاب الإلكترونية.

وتواصل stc من خلال مشاركتها في بطولة 2025 ترسيخ مكانتها بين أبرز الممكنين للتحول الرقمي وقطاع الرياضات الإلكترونية في المملكة، عبر استثمارات استراتيجية في البنية التحتية والتقنيات الذكية، بما يضمن تجربة رقمية متكاملة وآمنة ومتصلة وفق أعلى المستويات العالمية.

يذكر أن مجموعة stc هي ممكن التحول الرقمي، إذ تقدم المجموعة العديد من الحلول الرقمية المبتكرة وتساهم في قيادة التحول الرقمي. وهي المجموعة الرائدة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، والبنية التحتية الرقمية، والحوسبة السحابية، والأمن السيبراني، وانترنت الأشياء، والمدفوعات الرقمية، والإعلام الرقمي، والترفيه الرقمي. وتضم المجموعة 13 شركة تابعة لها في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأوروبا.