نجحت رؤية ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، عندما راهن على مشروعه الرياضي الذي أصبح حديث العالم عقب فوز الهلال التاريخي على بطل العالم مانشستر ستي بنتيجة 4-3 في اللقاء الذي جمعهما على ملعب «كامبينغ وورلد ستاديوم» في مدينة أورلاندو بولاية فلوريدا الأمريكية، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم للأندية 2025، وقبلها تعادله مع ريال مدري، رغم الفوارق الفنية والمالية التي يمتاز بها الفريق الأنجليزي، ولكن هذه الفوارق حطمها الهلال بفضل الرؤية الثاقبة والدعم اللامحدود من القيادة السعودية للقطاع الرياضي، حيث تبلغ قيمة مانشستر سيتي 1.32 مليار يورو، مقابل 158.33 مليون يورو لفريق الهلال.

ويتصدر النجم النرويجي بصفوف مانشستر سيتي هالاند قائمة أغلى لاعب بالمباراة بقيمة سوقية تصل إلى 180 مليون يورو، يليه زميله الإسباني رودري بقيمة سوقية تصل إلى 110 ملايين يورو، ثم زميلهما الإنجليزي فيل فودين بقيمة سوقية تصل إلى 100 مليون يورو، ومن بعده المحترف المصري بصفوف الفريق عمر مرموش بقيمة سوقية تصل إلى 75 مليون يورو.

وفي الهلال يعد اللاعب البرتغالي روبن نيفيز هو الأغلى قيمة سوقية بين زملائه بواقع 25 مليون يورو بفارق 3 ملايين يورو عن زميله البرازيلي مالكوم، ثم يأتي خلفهما المهاجم الصربي ميتروفيتش بقيمة سوقية تصل إلى 18 مليون يورو متساويًا مع زميله البرازيلي ماركوس ليوناردو.

أعلى اللاعبين قيمة سوقية بفريق الهلال:

25 مليون يورو

روبن نيفيز

22 مليون يورو

مالكوم

18 مليون يورو

ميتروفيتش

18 مليون يورو

ماركوس ليوناردو

17 مليون يورو

سافيتش

15 مليون يورو

كانسيلو

13 مليون يورو

لودي

أعلى لاعبي مانشستر سيتي قيمة سوقية:

180 مليون يورو

هالاند

110 ملايين يورو

رودري

100 مليون يورو

فودين

75 مليون يورو

عمر مرموش

75 مليون يورو

جفارديول

65 مليون يورو

روبن دياز

60 مليون يورو

تياني ريندرز