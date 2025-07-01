في ليلة ستظل عالقة في ذاكرة كرة القدم، صعق الهلال العالم بأربعة أهداف كاملة في شباك مانشستر سيتي، مسجلاً رقماً لم يسبق له أحد في مواجهات فرق بيب غوارديولا ضمن كأس العالم للأندية. فخلال 11 مباراة خاضها غوارديولا في هذه البطولة، استقبلت فرقه مجتمعة أربعة أهداف فقط، قبل أن يعادل الهلال هذا الرقم في لقاء واحد، حافل بالدراما والدهشة.الهلال، الذي دخل المباراة طرفاً «أقل حظاً» على الورق، خرج منها منتصراً 4-3 بعد وقت إضافي، في واحدة من أكثر مباريات البطولة إثارة. سجّل الفريق السعودي أهدافه عبر تألق لافت من مالكوم وماركس ليوناردو، وسط انهيار غير معتاد لدفاعات السيتي، وتألق كبير من حارسه بونو، الذي أنقذ مرماه من أهداف محققة.اللقاء شهد جدلاً تحكيميّاً واسعاً منذ الهدف الأول للسيتي، الذي أتى بعد لمستي يد مثيرتين للشك، ورفض لاعبو الهلال استئناف اللعب لأربع دقائق كاملة. لكن حين استؤنفت المباراة، استؤنفت معها الرواية الهلالية الجديدة، التي قلبت التوقعات، وأزاحت بطل أوروبا من طريقها نحو ربع النهائي.في بطولة يبلغ مجموع جوائزها مليار دولار، انتصر الهلال فنيّاً، وترك أثراً ماليّاً ونفسيّاً على أحد أعظم أندية العالم.