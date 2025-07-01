هنأ رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ، «الزعيم» نادي الهلال بعد بلوغه الدور ربع النهائي من كأس العالم للأندية 2025، وتأهله إلى دور الثمانية عقب فوز تاريخي ومثير على مانشستر سيتي الإنجليزي بنتيجة (4 - 3).

وكتب تركي آل الشيخ عبر صفحته الشخصية على «فيسبوك»: «هذا الهلال وصيف العالم وزعيم نص الأرض، تحدثو كثيراً عن مشروع الدوري السعودي والفائدة منه، لن أعلق؛ بس في سنتين وصيف العالم وفي البطوله الحالية تعادل مع مدريد وهزيمة بالأربعة على السيتي؛ حفظ الله الأمير محمد بن سلمان ودعمه للشباب».