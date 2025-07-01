استطاع فريق الهلال بقيادة مدربه الإيطالي «سيموني إنزاغي»، أن ينهي مغامرات أفضل مدرب في العالم «بيب غوارديولا» المدير الفني مانشستر سيتي الإنجليزي، وجرده من اللقب بعد فوزه بنتيجة 4-3 في اللقاء الذي جمعهما على ملعب «كامبينغ وورلد ستاديوم» في مدينة أورلاندو بولاية فلوريدا الأمريكية، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم للأندية 2025. ويعد غوارديولا أحد أكثر المدربين تتويجًا بالألقاب في تاريخ اللعبة، وقد ترك الإسباني بصمة تاريخية في مانشستر سيتي، حيث قاد فريقه لتحقيق ستة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكأس الاتحاد الإنجليزي مرتين، وكأس الرابطة أربع مرات، والدرع الخيرية ثلاث مرات، ودوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية مرة، ومع أول مواجهة أمام الهلال وبقيادة «إنزاغي»، سقط وتجرع مرّ الخسارة، فقد واجه «إنزاغي» مانشستر سيتي الإنجليزي، مرتين قبل هذه المواجهة، إذ قابل فريق السيتي في نهائي دوري أبطال أوروبا نسخة 2022-2023 وانتصر مانشستر سيتي وحقق اللقب للمرة الأولى في تاريخه على حساب إنتر ميلان الذي كان يدربه إنزاغي، أما اللقاء الثاني فكان في النسخة الماضية من دوري أبطال أوروبا وانتهى اللقاء بالتعادل السلبي دون أهداف.