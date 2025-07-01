صحيح أن رماة «مانشتر سيتي» ألقوا بكامل ثقلهم على مرمى الهلال السعودي في المباراة التي جرت فجر اليوم، على ملعب كامبينغ ورلد في أورلاندو، لكن كل هذه الغزوات التي قادها أعتى مهاجمي كرة القدم في العالم تحطمت أمام صخرة دفاع الفريق السعودي الذي وقف سدا منيعا أمام الهجمات التي قادها هالاند وزملاؤه. هل يعرف جوارديولا أمهر مدرب كرة في الكوكب شيئاً عن «جبل طويق»؟إنها الهمة التي أنزلت بمانشستر سيتي هزيمة تاريخية وفوزاً مستحقاً للهلال، ستحدث زلزالاً في مفاهيم من ظنوا أن الهلال«حصالة» يحصد منه كل فريق نصيبه من النقاط غير أن إرادة وتصميم الهلال السعودي أمطرت شباك «السيتي» بأربعة أهداف. في كل مرة يتقدم رماة الهلال السعودي ظل السيتي يلهث للحاق بالخيول في ملحمة كروية امتدت لأربعة أشواط ظن خلالها خبراء المستديرة أن أفضل فريق كرة في العالم سيحسم السباق لا محالة في الوقت بدل الضائع، لكن دفاع الجبل الأشم أبطل كل المحاولات.. وخرج الهلال السعودي منتصراً على السيتي الذي لم يتجرع مع مدربه الماكر أي هزيمة في هذه البطولة، إلا من الهلال السعودي.. جوارديولا: هل تعرف جبل طويق؟