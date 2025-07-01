أوضح مدرب مانشستر ستي « بيب جوارديولا »، أن الهلال يستحق الفوز والتأهل لدور الثمانية بعد المستوى الكبير الذي قدمه في اللقاء الذي جمعهما على ملعب «كامبينغ وورلد ستاديوم» في مدينة أورلاندو بولاية فلوريدا الأمريكية، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم للأندية 2025، وانتهى هلالياً بنتيجة 4-3. وقال: « كانت مباراة قوية من الطرفين شهدت تسجيل 7 أهداف». وأضاف: «واجهنا خصماً صعباً ولذلك أريد أن أشاهد المباراة مرة أخرى». وتابع: «الهلال استحق الفوز بكل جدارة، فريق كبير ويمتلك براعة مميزة في نقل الهجمة المرتدة بسرعة كبيرة، لقد حاولنا وصنعنا الكثير من الفرص لكننا لم نوفق في ترجمتها واستغلالها». وأشار إلى أن الحارس الهلالي «ياسين بونو» أنقذ الكثير من الكرات التي كانت شبه مضمونة. وأضاف: «فريقنا لم يتمكن من إيقاف لاعبي الهلال خصوصاً اللاعب الصربي سافيتش، فهو مفتاح الهلال في جميع الكرات الهجومية والدفاعية، لاعب رائع، وقوي، تمريراته متقنة ومميزة».من جانبه، أكد مدرب الهلال «سيميوني إنزاغي»، أن المباراة كانت صعبة ولكن اللاعبين كانوا على قدر المسؤولية.وأضاف: «نحن الهلال.. نحن كبار، هذا مكاننا الطبيعي وقمنا بعمل صعب، وواجهنا خصماً قوياً، علينا الآن أن نستعيد لياقتنا وعافيتنا قبل مواجهة ربع النهائي أمام فلومينينسي». وأضاف: «كنا نعاني من الإصابات قبل هذه المباراة، لكننا استطعنا التعويض والانتصار»، مشيداً بالأداء الذي قدمه «ليوناردو» وزملاؤه اللاعبون، واختتم حديثه بقوله: «يجب أن نحتفل بعد هذا الانتصار لأننا واجهنا خصماً صعباً».