تألق حارس مرمى الهلال ياسين بونو أمام هجمات فريق مانشستر سيتي الإنجليزي في المواجهة التي جمعت الفريقين، ضمن مبارايت دور 16 من بطولة كأس العالم للأندية.وتصدى بونو لفرصة هدف محقق في الدقيقة 24 عقب انفراد سافينهو لاعب مانشستر سيتي بالمرمى، وأبعد الكرة بشكل خيالي في لقطة مذهلة وصعبة على كثير من حراس المرمى، بالإضافة لحضوره الذهني اللافت طيلة دقائق المباراة وتصدياته الخيالية لهجمات السيتي.ولعب بونو دوراً حاسماً في تأهل الهلال لدور الثمانية من بطولة كأس العالم للأندية، وهو الأمر الذي أثنى عليه مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة، والذي أكد بأن بونو تألق وأنقذ العديد من الفرص السانحة.وبحسب موقع «سوفا سكور»، فإن ياسين بونو صاحب أعلى نسبة تصديات في دور المجموعات من المونديال، بواقع 93%، متفوقاً على جميع حراس البطولة.