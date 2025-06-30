انتظم لاعبو المنتخب السعودي الأول لكرة السلة بمعسكرهم الإعدادي في جدة، استعداداً لخوض نهائيات البطولة الآسيوية التي تستضيفها جدة خلال الفترة من 5 إلى 17 أغسطس القادم 2025.

وتغادر بعثة منتخبنا الوطني يوم 5 يوليو الجاري إلى تركيا لإقامة معسكر خارجي يستمر لمدة 20 يوماً، وسيلعب 4 مباريات ودية، ومن ثم المغادرة إلى العاصمة القطرية الدوحة يوم 25 من الشهر ذاته، لاستكمال معسكره الخارجي، ومن ثم العودة إلى جدة يوم 2 أغسطس القادم للمشاركة في البطولة.

وسيفتتح أخضر السلة مبارياته في نهائيات البطولة الآسيوية أمام الصين يوم 5 أغسطس القادم، بينما يلعب اللقاء الثاني أمام الأردن يوم 7 من الشهر نفسه، ويلعب مواجهته الأخيرة أمام الهند يوم 9 من الشهر ذاته.

ويشرف على المنتخب سعود الخالدي، وإدارياً بندر الناصر، فيما يشرف على المنتخب فنياً ريكارد كاسياس، فيما يساعده المدرب كريكور سركيس، والمدرب جوردي جارديل، ومدرب اللياقة والإعداد البدني ايلى غانى، وأخصائي التغذية واللياقة جوليو ماريا، وأخصائي علاج طبيعي كمال بن نبيل.

وتم اختيار 20 لاعباً لمعسكر جدة وهم: محمد السويلم، ومحمد المرواني، ومرزوق المولد، وثامر محمد، ومحمد الصقر، ومثنى المرواني، وفهد السالك، ومصعب قاضي، وأسامة البرقاوي، وعلي الشبيلي، وأيمن بلال، وعبدالرحمن مباركي، ومحمد علي عبدالرحمن، وخالد عبدالجبار، وناصر العبسي، ومناف السالم، وعبدالملك عاشور، ومحمد الخاطر، وهمام عبدالكريم، وأحمد عبدالله.