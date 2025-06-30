يتفوق فريق مانشستر سيتي الإنجليزي على فريق الهلال من حيث القيمة السوقية قبل مواجهتهما التي ستقام ضمن منافسات دور الـ 16 من النسخة الجارية لكأس العالم للأندية التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 15 يونيو حتى 13 يوليو القادم بمشاركة 32 فريقاً لأول مرة، حيث تبلغ قيمة مانشستر سيتي 1.32 مليار يورو، مقابل 158.33 مليون يورو لفريق الهلال.ويتصدر النجم النرويجي بصفوف مانشستر سيتي هالاند قائمة أغلى لاعب بالمباراة بقيمة سوقية تصل إلى 180 مليون يورو، يليه زميله الإسباني رودري بقيمة سوقية تصل إلى 110 ملايين يورو، ثم زميلهما الإنجليزي فيل فودين بقيمة سوقية تصل إلى 100 مليون يورو، ومن بعده المحترف المصري بصفوف الفريق عمر مرموش بقيمة سوقية تصل إلى 75 مليون يورو.وفي الهلال يعد اللاعب البرتغالي روبن نيفيز هو الأغلى قيمة سوقية بين زملائه بواقع 25 مليون يورو بفارق 3 ملايين يورو عن زميله البرازيلي مالكوم، ثم يأتي خلفهما المهاجم الصربي ميترويتش بقيمة سوقية تصل إلى 18 مليون يورو متساويًا مع زميله البرازيلي ماركوس ليوناردو.أعلى اللاعبين قيمة سوقية بفريق الهلال:25 مليون يوروروبن نيفيز22 مليون يورومالكوم18 مليون يوروميتروفيتش18 مليون يوروماركوس ليوناردو17 مليون يوروسافيتش15 مليون يوروكانسيلو13 مليون يورولوديأعلى لاعبي مانشستر سيتي قيمة سوقية:180 مليون يوروهالاند110 ملايين يورورودري100 مليون يوروفودين75 مليون يوروعمر مرموش75 مليون يوروجفارديول65 مليون يوروروبن دياس60 مليون يوروتياني ريندرز