تحدث مدرب الهلال الإيطالي إنزاغي عن مباراته أمام مانشستر سيتي وقال سنواجه واحداً من أقوى أندية العالم، ولكن لدينا الثقة في إمكانياتنا التي سنعمل على تقديمها في هذا اللقاء. وأضاف مواجهة غوارديولا بالنسبة لي تعتبر حافزا كبيرا، فهو مثال يحتذى به؛ لأنه يعد أفضل مدرب رأيناه في العقدين الماضيين.وعن الخطة التي سينتهجها، قال: «سأحدد الطريقة المناسبة لهذا اللقاء»، مشيراً إلى أنه كان يلعب بثلاثة مدافعين مع الأندية التي دربها ولكنه لعب برباعي في الخط الخلفي مع مستهل مشواره مع الهلال وعاد لإشراك ثلاثي في بعض الأوقات، وهذا الأمر راجع للفريق الذي سنقابله. وعن غياب اللاعب سالم الدوسري، قال: «سنفتقد للاعب مهم وهذا أمر سلبي، إضافة إلى غياب ميتروفيتش، ولكن سنسعى لتعويض هذا الغياب بالبديل الجاهز». وعن مدى رضاه عما قدمه في المباريات السابقة أجاب: «حققنا نتيجة رائعة في البطولة حتى الآن وأتمنى المواصلة في ذلك، وأضاف ذكرت من قبل بأننا نسعى لتجاوز دور المجموعات وقد تحقق ذلك لثقتي بالفريق، مؤكداً بأن المواجهة ستكون صعبة، لكننا لن نتوقف عند هذا الحد وسنسعى لتقديم كل ما لدينا».