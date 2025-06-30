دشن المدرب الوطني الكابتن ماجد الغامدي كتابه بعنوان «أفكار مدرب»، بحضور عدد كبير من نجوم الكرة السعودية وبعض الشخصيات الرياضية القيادية، في «بيت الشباب» بمحافظة جدة، وسبق ذلك التدشين ورشة عمل تحت مظلة رابطة الهواة لكرة القدم بعنوان (الروندو الوظيفي) قدمها الكابتن ماجد الغامدي، بحضور 186 مدرباً ومدربة، بحضور مدير «بيت الشباب» بجدة عبدالله جدوي، ونائب الرئيس التنفيذي لنادي الوحدة عبدالله باجمال، والمدير التنفيذي السابق للنادي الأهلي محمد الحارثي، وعلي الشيخي، والأمين العام لرابطة الهواة بجدة أبو طالب العواجي، وخلدون هوساوي، ومدير المركز الإقليمي بجدة حسن الزبيدي.