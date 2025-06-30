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أعلنت إدارة نادي الاتحاد تجديد عقد مدافع الفريق الكروي الأول حتى 2028. وكانت «عكاظ» قد تميزت بخبر اتفاق اللاعب مع «العميد» على تجديد عقده في 6 يونيو الجاري.

وجاء التجديد مع أحمد شراحيلي بتوصية من المدرب لوران بلان. وشارك شراحيلي مع «العميد» في مباراة ضمك الأخيرة التي تُوج خلالها الفريق الاتحادي بلقب دوري روشن السعودي في الموسم الماضي، إلى جانب التتويج بكأس الملك.

وساهم شراحيلي منذ انضمامه لـ«العميد» في تتويج الاتحاد بلقب دوري روشن موسم 2022-2023، وغاب عن الملاعب قرابة سنة كاملة بسبب إصابة في الرباط الصليبي.
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