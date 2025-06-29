أثمرت التحركات الحثيثة التي قادها عضو الشرف الذهبي لنادي الشباب الأمير عبدالرحمن بن تركي عن تجديد عقد المدافع حسين صبياني لمدة 4 أعوام إضافية، ليبقى لاعباً شبابياً حتى صيف 2029. وجاء هذا التجديد في توقيت بالغ الأهمية، حيث كان صبياني على مشارف دخول الفترة الحرة التي تتيح له التوقيع لأي نادٍ آخر دون الرجوع لإدارة ناديه، ما جعل المفاوضات تأخذ طابعاً «ماراثونياً» نظراً إلى أهمية اللاعب ورغبة العديد من الأندية في الظفر بخدماته.وواجهت إدارة نادي الشباب خلال الفترة الماضية تحديات كبيرة في ملف تجديد عقد صبياني، في ظل العروض التي قد يتلقاها اللاعب بعد دخوله الفترة الحرة، إلا أن التدخل المباشر والدعم السخي من الأمير عبدالرحمن بن تركي كان له الدور الحاسم في إقناع اللاعب بالاستمرار مع الليث الأبيض، وتجديد عقده للنادي الذي شهد انطلاقته وبروزه كلاعب مميز في خط الدفاع.ويُعد حسين صبياني من الركائز الأساسية في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، حيث أثبت نفسه خلال المواسم الماضية كواحد من أبرز المدافعين في الدوري السعودي، بفضل مستواه الفني العالي، وروحه القتالية داخل الملعب قبل أن يتعرض في وقت مبكر من الموسم الماضي لإصابة في الرباط الصليبي أنهت موسمه.وجاءت هذه الخطوة لتعكس رغبة إدارة نادي الشباب بدعم من رجالاته الأوفياء، وعلى رأسهم الأمير عبدالرحمن بن تركي، في الحفاظ على مكتسبات النادي واستقرار الفريق، وتدعيم صفوفه بالعناصر المحلية المميزة، استعداداً للمنافسة بقوة على كافة الاستحقاقات المحلية والقارية خلال المواسم المقبلة.وبذلك يقطع نادي الشباب الطريق على الأندية الراغبة في التعاقد مع صبياني، ويواصل العمل بثبات نحو بناء فريق قوي ينافس على البطولات، في ظل الدعم المتواصل من العضو الذهبي الذي لا يتوانى عن الوقوف خلف الكيان في الظروف كافة.