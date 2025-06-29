وصلت بعثة فريق الهلال الأول لكرة القدم إلى مدينة أورلاندو بولاية فلوريدا الأمريكية اليوم، تحضيرا لمواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي في دور الـ16 من كأس العالم للأندية غدا.وكانت إدارة الفريق أعلنت غياب قائده سالم الدوسري حتى نهاية البطولة نظير إصابة تعرض لها في المباراة الأخيرة في دور المجموعات، بعدما أظهرت الفحوصات الطبية التي خضع لها إصابته في العضلة الخلفية، حيث بدأ تنفيذ برنامج علاجي وتأهيلي يستمر ما بين أربعة إلى ستة أسابيع، ضمن متابعته الطبية في معسكر الفريق المقام حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية.