حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم «FIFA» يوم الأحد الموافق 14 سبتمبر المقبل، موعداً لمواجهة نادي بيراميدز «بطل أفريقيا» ضد فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي «بطل أوقيانوسيا»، وذلك على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة، في مسابقة بطولة كأس القارات للأندية 2025، على أن يواجه الفائز من هذه المواجهة فريق الأهلي السعودي «بطل قارة آسيا» يوم الخميس 23 سبتمبر، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ويتأهل الفائز مباشرة إلى البطولة المجمعة المقررة في العاصمة القطرية الدوحة، إذ يلتقي المتوج بكأس الأمريكتين يوم 13 ديسمبر (يقام نهائي الأمريكتين يوم 10 من الشهر نفسه بين كروز أزول المكسيكي، بطل الكونكاكاف، وبطل أمريكا الجنوبية الذي لم يتحدد بعد)، وسيصعد الفائز إلى نهائي البطولة المقرر يوم 17 ديسمبر، إذ سيواجه باريس سان جيرمان الفرنسي، بطل أوروبا.